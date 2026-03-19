Namorado de Iza, João Vitor Silva, investe em procedimento estético para firmeza da pele Reprodução Instagram
Namorado de Iza, João Vitor Silva investe em procedimento estético para firmeza da pele
Ator compartilhou nas redes sociais detalhes do tratamento, realizado por sua prima
Filho de Wagner Moura posta clique raro com o pai: 'Te amo'
Bem Moura é fruto do relacionamento do ator com Sandra Delgado
Bruna Biancardi desabafa sobre ataques envolvendo filhas nas redes
Influenciadora digital é mãe de Mavie e Mel, frutos do relacionamento com Neymar Jr.
Atração do Lollapalooza, Doechii curte festa com fãs em São Paulo
Rapper apostou em look ousado para o evento
Luan Pereira surpreende a mãe com caminhonete avaliada em mais de R$ 300 mil
Cantor compartilhou o vídeo do momento especial no Instagram
Sabrina Carpenter aproveita restaurante em São Paulo
Cantora norte-americana é a atração principal do Lollapalooza 2026, desta sexta-feira (20)
Famosos marcam presença na edição carioca do Jantar Preto no Copacabana Palace
Bella Campos, Juan Paiva e Aline Borges participaram do evento, que celebrou a estreia da novela 'A Nobreza do Amor'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.