Namorado de Iza, João Vitor Silva, investe em procedimento estético para firmeza da pele Reprodução Instagram

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João Vitor Silva, namorado da cantora Iza, revelou que iniciou um tratamento estético com foco na firmeza da pele. O ator usou as redes sociais para mostrar bastidores do procedimento, feito pela biomédica Tayane, que também é sua prima.
Durante o vídeo, João contou, em tom descontraído, como foi convencido a testar a novidade. Segundo ele, tudo começou durante uma limpeza de pele. “A pessoa vem fazer uma limpeza, aí a prima fala: ‘Chegou um negócio novo que vai te deixar mais bonito, com a pele mais firme’. Como é que não faz?”, brincou.
Responsável pelo procedimento, Tayane explicou que a tecnologia tem como objetivo promover um envelhecimento mais natural e saudável. Ela destacou que o aparelho atua estimulando as três camadas da pele, ajudando a manter a firmeza do rosto.
A biomédica também detalhou como o tratamento funciona no organismo. De acordo com ela, o equipamento estimula a produção de colágeno, “acordando” o metabolismo da pele, que tende a ficar mais lento com o passar do tempo. A proposta, segundo Tayane, é tratar e prevenir os sinais do envelhecimento de forma natural.
Ao final, João reforçou o motivo de ter aderido ao procedimento e voltou a brincar: “Por isso que ela me convenceu”.
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Namorado de Iza, João Vitor Silva, investe em procedimento estético para firmeza da pele
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