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Famosos marcam presença na edição carioca do Jantar Preto no Copacabana Palace
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Famosos marcam presença na edição carioca do Jantar Preto no Copacabana Palace

Bella Campos, Juan Paiva e Aline Borges participaram do evento, que celebrou a estreia da novela 'A Nobreza do Amor'

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O tradicional hotel Belmond Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi palco na noite desta quinta-feira (19) da edição carioca do Jantar Preto, evento idealizado pela executiva Bárbara Brito e que vem ganhando destaque em diferentes capitais do país desde 2023, como Salvador, São Paulo e Brasília.
A noite reuniu diversos nomes conhecidos, entre eles Bella Campos, Juan Paiva, Regina Cazé e Aline Borges. Realizado em parceria com a TV Globo, o encontro também marcou a celebração da estreia da nova novela das seis, “A Nobreza do Amor”.
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