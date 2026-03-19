Famosos marcam presença na edição carioca do Jantar Preto no Copacabana Palace

O tradicional hotel Belmond Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi palco na noite desta quinta-feira (19) da edição carioca do Jantar Preto, evento idealizado pela executiva Bárbara Brito e que vem ganhando destaque em diferentes capitais do país desde 2023, como Salvador, São Paulo e Brasília.

A noite reuniu diversos nomes conhecidos, entre eles Bella Campos, Juan Paiva, Regina Cazé e Aline Borges. Realizado em parceria com a TV Globo, o encontro também marcou a celebração da estreia da nova novela das seis, “A Nobreza do Amor”.

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