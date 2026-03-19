Filha de Xanddy e Carla Perez fala sobre aceitação da família à sua sexualidade - Reprodução Instagram

Filha de Xanddy e Carla Perez fala sobre aceitação da família à sua sexualidadeReprodução Instagram

Publicado 19/03/2026 20:41

Camilly Victoria, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para interagir com seguidores e acabou falando abertamente sobre sua sexualidade. A filha de Xanddy e Carla Perez abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a dúvidas enviadas pelo público.