Filha de Xanddy e Carla Perez fala sobre aceitação da família à sua sexualidadeReprodução Instagram
Questionada sobre sua vida amorosa, ela contou que está em um relacionamento e afirmou que não pretende se relacionar com homens.
Ao falar sobre a reação da família, Camilly ressaltou que sempre encontrou acolhimento dentro de casa. Segundo ela, os pais a enxergam além de rótulos e apoiam suas decisões afetivas. “Meus pais me veem como a pessoa que eu sou e respeitam isso. Além de aceitarem, eles me apoiam em amar quem me faz feliz”, disse.
A jovem, que costuma manter a vida pessoal de forma mais discreta, já havia tocado no assunto recentemente. Em outro momento nas redes, ela comentou que entender e assumir sua sexualidade foi um processo gradual.
No desabafo, destacou que levou um tempo até conseguir ser sincera consigo mesma e com os outros, e afirmou que ninguém deveria sentir que precisa esconder quem é para ser aceito. Camilly está namorando desde o ano passado, mas não revelou a identidade da parceira.
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