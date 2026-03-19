Alane Dias é atropelada por moto no Rio - Reprodução / Instagram

Alane Dias é atropelada por moto no RioReprodução / Instagram

Publicado 19/03/2026 18:00

Rio - A atriz e ex-participante do "BBB 24", Alane Dias, passou por um susto nas ruas do Rio nesta quinta-feira (19). Ela contou nas redes sociais que foi atropelada por uma moto enquanto voltava para casa após um treino na academia.

Em vídeos publicados nos stories, Alane tranquilizou os seguidores e afirmou que não sofreu ferimentos graves. Segundo o relato, o acidente aconteceu de forma repentina, enquanto ela pedalava de bicicleta. "Vocês não sabem o que aconteceu comigo… Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam? Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo. Estava voltando… estava malhando, voltei pra casa de… Gente, eu estou falando mansa, né? Voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, ó… Mas eu estou bem”, disse.

Apesar do impacto, a atriz destacou que manteve a calma após a queda e resolveu a situação sem maiores dificuldades. Ela também comentou a reação do motociclista envolvido, que tentou ajudá-la no momento do acidente.

“Mas foi muito engraçado porque eu… eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver. Aí eu só levantei e saí. Aí o rapaz da moto assim, desesperado: ‘Aí moça, tá tudo bem?’. Aí: ‘Não, vou te ajudar!’. ‘Não, tá tudo bem!’. E eu fui andando assim…”, relatou.

Alane seguiu o caminho sozinha depois de verificar que estava bem. O episódio terminou sem necessidade de atendimento médico, segundo ela.