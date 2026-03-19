Bruce Willis - Reprodução do Instagram

Bruce WillisReprodução do Instagram

Publicado 19/03/2026 14:38

Rio - Bruce Willis completa 71 anos, nesta quinta-feira (19), e recebeu uma homenagem da mulher, Emma Heming Willis, nas redes sociais. A modelo publicou uma foto rara do ator, diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), no Instagram, e falou sobre a importância da conscientização em relação à doença.

"Hoje celebramos o aniversário do Bruce. Esta jornada com a demência frontotemporal (DFT) abriu meus olhos para as realidades que tantas famílias enfrentam. Foi o que me inspirou a criar o Fundo Emma & Bruce Willis para aumentar a conscientização sobre a DFT, apoiar pesquisas e estar ao lado dos cuidadores que carregam tanto peso todos os dias", escreveu Emma na legenda.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)



Emma, ainda, deu mais detalhes da anosognosia. "As pessoas pensam que isso pode ser negação, como se não quisessem ir ao médico porque dizem: 'Estou bem, estou bem', mas, na verdade, é a anosognosia que entra em ação. Não é negação, é apenas o cérebro mudando. Isso faz parte da doença".

Emma é casada com o ator desde 2009. Eles são papais de Mabel e Evelyn, de 11. O Bruce tem mais três filhas, Rumer Glenn, Scout LaRue Willis e Tallulah Belle Willis, frutos do antigo casamento com a atriz Demi Moore. O ex-casal ficou junto de 1987 até 2000. Apesar do término, eles mantém relação amigável.