Bruce WillisReprodução do Instagram

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Rio - Bruce Willis completa 71 anos, nesta quinta-feira (19), e recebeu uma homenagem da mulher, Emma Heming Willis, nas redes sociais. A modelo publicou uma foto rara do ator, diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), no Instagram, e falou sobre a importância da conscientização em relação à doença. 
"Hoje celebramos o aniversário do Bruce. Esta jornada com a demência frontotemporal (DFT) abriu meus olhos para as realidades que tantas famílias enfrentam. Foi o que me inspirou a criar o Fundo Emma & Bruce Willis para aumentar a conscientização sobre a DFT, apoiar pesquisas e estar ao lado dos cuidadores que carregam tanto peso todos os dias", escreveu Emma na legenda. 

Em entrevista recente, a modelo disse que o marido, que também desenvolveu anosognosia - condição neurológica onde a pessoa não entende as próprias limitações, não sabe sobre o diagnóstico dele. "Eu acho que essa é a benção e a maldição disso tudo: o fato de que ele nunca ligou os pontos de que tinha essa doença, e eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz que ele não saiba a respeito", afirmou. 
Emma, ainda, deu mais detalhes da anosognosia. "As pessoas pensam que isso pode ser negação, como se não quisessem ir ao médico porque dizem: 'Estou bem, estou bem', mas, na verdade, é a anosognosia que entra em ação. Não é negação, é apenas o cérebro mudando. Isso faz parte da doença". 
Emma é casada com o ator desde 2009. Eles são papais de Mabel e Evelyn, de 11. O Bruce tem mais três filhas, Rumer Glenn, Scout LaRue Willis e Tallulah Belle Willis, frutos do antigo casamento com a atriz Demi Moore. O ex-casal ficou junto de 1987 até 2000. Apesar do término, eles mantém relação amigável.