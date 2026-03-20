Neymar Jr., Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel - Reprodução / Instagram

Neymar Jr., Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e MelReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 08:53

Rio - Bruna Biancardi desabafou nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (19), sobre os ataques que ela e as filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 8 meses, frutos do relacionamento com Neymar Jr., recebem nas redes. Ela tomou a atitude depois de surgirem boatos de que Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de 1 ano e 8 meses, também filha do jogador de futebol, precisou mudar de casa após fãs da influenciadora digital vazarem seu endereço.

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"Diariamente eu e minhas filhas sofremos 'hate' e muitas outras coisas nas redes sociais. Deixei abaixo alguns dos muitos prints que tenho", iniciou Bruna, ao compartilhar uma sequência de montagens feitas por internautas envolvendo as três filhas do atacante do Santos. O atleta também é pai Davi Lucca, de 14, fruto da antiga relação com Carol Dantas.

"Todos os lados recebem ataques. Eu não fico falando disso porque graças a Deus, ocupo os meus dias com outras coisas. Mas, acho curioso o fato de não ver matérias sobre esse tipo de crime em nenhum lugar. Deve ser porque eu nunca quis amizade com jornalista de programa de fofoca", disparou Biancardi.

"Não me envolvam em coisas que eu não tenho absolutamente nada a ver, por favor. Inclusive, já falei diversas vezes aqui o quanto sou contra qualquer tipo de ataque, principalmente envolvendo crianças, mas, infelizmente, não posso ter controle do que um seguidor faz/posta. Isso não me representa e precisa acabar", concluiu ela.

Leo Dias

Na mesma rede social, Leo Dias rebateu a afirmação de que os ataques sofridos por Bruna e a filha não são noticiados. "Bruna Biancardi, talvez a sua memória seja seletiva, mas vamos ajudá-la a lembrar de todas as vezes em que publicamos matérias a respeito das denúncias que você fez quando suas filhas foram atacadas", escreveu o jornalista, que em seguida publicou links com matérias relacionadas ao assunto de janeiro do ano passado a fevereiro deste ano.



"Quando você diz que não fala sobre o assunto porque 'ocupa seu dia com outras coisas' é uma pena... Você poderia estar usando esse tempo para denunciar formalmente à Justiça esses ataques criminosos. Aliás, sua assessora pediu colaboração para mapear as páginas envolvidas e nós prontamente atendemos".



"Já sabemos como você funciona: descredibiliza o papel do jornalista de celebridades, desmente o trabalho. O 'jornalista de fofoca' está aqui para ajudar a descobrir quem está por trás desses ataques, inclusive os direcionados às suas filhas. E vou até o fim", finalizou Leo.