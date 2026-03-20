Sabrina Carpenter aproveita restaurante em São Paulo
Cantora norte-americana é a atração principal do Lollapalooza 2026, desta sexta-feira (20)
Rio - Sabrina Carpenter aproveitou um restaurante em São Paulo, na noite desta quinta-feira (19). A cantora norte-americana - que é a atração principal do Lollapalooza 2026 desta sexta (20) - foi clicada por paparazzis enquanto saía do estabelecimento.
A dona do hit "Please Please Please" estava acompanhada por seguranças e acenou para os fãs, antes de entrar no carro que a aguardava. Para a ocasião, a artista vestiu blusa com estampa floral, calça jeans, óculos e cabelo preso.
Stefanie, Negra Li, Blood Orange, Doechii, Viagra Boys, Interpol, Deftones e mais atrações se apresentam neste mesmo dia. O festival também vai acontecer no sábado (20) e domingo (21).
Celebridades
Celebridades
Famosos marcam presença na edição carioca do Jantar Preto no Copacabana Palace
Bella Campos, Juan Paiva e Aline Borges participaram do evento, que celebrou a estreia da novela 'A Nobreza do Amor'
Celebridades
Maiara publica indireta sobre relacionamentos: 'Mulheres fortes não perdem tempo com homens fracos'
Cantora compartilhou mensagens sobre força feminina e também fez reflexão sobre inveja nas redes sociais
Celebridades
Filha de Xanddy e Carla Perez fala sobre aceitação da família à sua sexualidade
Camilly Victoria abriu uma caixinha de perguntas, disse que está em um relacionamento e afirmou que a família respeita suas escolhas
Celebridades
Ana Castela e a mãe comemoram nova habilitação: 'Passamos'
Cantora e Michele Castela celebraram o resultado nas redes sociais
Celebridades
Ex-BBB Alane Dias é atropelada por moto no Rio e relata susto
Atriz estava andando de bicicleta quando o acidente aconteceu; entenda
