Luan Pereira presenteia mãe com caminhonete - Reprodução do Instagram

Luan Pereira presenteia mãe com caminhoneteReprodução do Instagram

Publicado 20/03/2026 07:59

Rio - Luan Pereira, de 22 anos, surpreendeu a mãe, Gill Pereira, com um presentão de luxo: uma caminhonete avaliada em mais de R$ 300 mil. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor, dono do hit "Dentro da Hilux", celebrou o momento especial.



"A senhora sempre falou: 'Filho, eu trabalho por você'. Hoje é o dia de eu fazer isso pela senhora. A senhora não precisa mais trabalhar, porque agora eu trabalho. A senhora tinha gostado muito de um carro esses dias… Então agora não vou falar mais nada. Vira, vira, vira… Agora pode tirar a venda", disse o artista.







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Na legenda da publicação, Luan escreveu: "Surpresa pra mãe. Uma caminhonete nova para ela. Obrigado ao todo-poderoso Deus". Noiva do cantor, Victória Pereira comentou: "Eu amo vocês demais".