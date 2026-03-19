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Elenco de 'Velhos Bandidos' se reúne no Rio para evento do filme
Fernanda Montenegro e Ary Fontoura se juntam a Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos em novo longa humorístico
Rio - O elenco de peso de "Velhos Bandidos" movimentou o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (19), durante o evento de divulgação do novo filme nacional. Bruna Marquezine, Fernanda Montenegro, Vladimir Brichta, Lázaro Ramos e Ary Fontoura marcaram presença na ocasião, que apresentou ao público os primeiros detalhes da comédia policial dirigida por Cláudio Torres.
O longa reúne nomes consagrados da dramaturgia, com destaque para Fernanda Montenegro, que lidera a trama ao lado de Ary Fontoura. A história gira em torno de Marta e Rodolfo, um casal de aposentados que decide romper com a rotina ao colocar em prática um plano ousado: um assalto a banco digno de roteiro cinematográfico.
Para executar o crime, os dois convocam Nancy e Sid, personagens de Bruna Marquezine e Vladimir Brichta. A dupla de ladrões entra na história após ser mantida como refém pelos idosos, mas acaba integrada ao plano, formando uma parceria improvável.
O enredo ganha tensão com a presença de Oswaldo, investigador interpretado por Lázaro Ramos, que assume a missão de impedir a ação do grupo. A perseguição se torna um dos principais motores da narrativa, que mistura humor e suspense.
Além dos protagonistas, o filme conta com participações de nomes conhecidos da TV e do cinema, como Reginaldo Faria, Tony Tornado, Teca Pereira, Vera Fischer e Nathalia Timberg, reforçando o caráter geracional do elenco.
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