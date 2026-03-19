Carol Peixinho e Thiaguinho celebram 6 meses do filho com tema 'Quitandinha' - Reprodução / Instagram

Carol Peixinho e Thiaguinho celebram 6 meses do filho com tema 'Quitandinha'Reprodução / Instagram

Publicado 19/03/2026 12:38

Rio - Carol Peixinho e Thiaguinho celebraram, nesta quinta-feira (19), os seis meses de vida do filho Bento. A data foi comemorada com um mesversário temático que apostou no tema “Quitandinha”.

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A decoração trouxe elementos inspirados em uma quitanda, com bexigas em formato de frutas, prateleiras cenográficas com “produtos” e um painel que simulava a fachada do espaço.Nas redes sociais, Carol compartilhou registros do momento e explicou a escolha do tema, associada à nova fase do filho, marcada pela introdução alimentar. “Seis meses do nosso Bento!!! Parece que foi ontem que a gente te pegou no colo pela primeira vez… e agora já estamos aqui, vivendo mais uma fase linda: a descoberta dos sabores, das cores, das texturas… da VIDA! A tal da introdução alimentar chegou… e com ela, mais um capítulo cheio de amor, paciência, bagunça e muitos sorrisos”, escreveu.Na sequência, a influenciadora detalhou o significado afetivo da comemoração. “A ‘Quitandinha do Bento’ tá aberta… E a gente segue aprendendo com você, todos os dias, que crescer também é sobre sentir, experimentar e se encantar com o simples. Filho, que nunca te falte amor à mesa… nem colo, nem cuidado, nem alegria no coração! A gente te ama mais do que cabe nas palavras. Obrigado por trazer ainda mais alegria pro nosso lar… Teu sorriso ilumina tudo! Feliz 6 meses, nosso pequeno grande amor! Com muito amor, Mamãe e Papai”.