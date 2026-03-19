Juca de Oliveira - Frederico Rozário / TV Globo

Juca de Oliveira Frederico Rozário / TV Globo

Publicado 19/03/2026 10:41 | Atualizado 19/03/2026 10:47

Rio - O ator Juca de Oliveira está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira (13). A informação foi confirmada pela assessoria do artista nesta quinta-feira (18), com a atualização de que o quadro de saúde é considerado delicado.

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De acordo com a equipe, o ator, que completou 91 anos na segunda-feira (16), enfrenta complicações causadas por pneumonia associada a uma condição cardíaca.



“O ator, autor e diretor Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira passada. Com 91 anos de idade, Juca de Oliveira celebrou seu aniversário na segunda-feira e, infelizmente, encontra-se em estado delicado de saúde, ocasionado por uma pneumonia e condição cardiologica”, informou a nota oficial. "As equipes do hospital estão trabalhando em alternativas para a melhora do quadro de saúde dele", completou. De acordo com a equipe, o ator, que completou 91 anos na segunda-feira (16), enfrenta complicações causadas por pneumonia associada a uma condição cardíaca.“O ator, autor e diretor Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira passada. Com 91 anos de idade, Juca de Oliveira celebrou seu aniversário na segunda-feira e, infelizmente, encontra-se em estado delicado de saúde, ocasionado por uma pneumonia e condição cardiologica”, informou a nota oficial. "As equipes do hospital estão trabalhando em alternativas para a melhora do quadro de saúde dele", completou.

Trajetória



Com uma carreira consolidada na televisão, no teatro e na dramaturgia, Juca de Oliveira construiu uma trajetória marcada por personagens de destaque. Um dos mais lembrados é o Dr. Albieri, da novela "O Clone" (2001), exibida pela TV Globo.



Ao longo de décadas, o ator participou de produções importantes como "Saramandaia" (1976), "Torre de Babel" (1998), "Avenida Brasil" (2012) e "Flor do Caribe" (2013). Seu último trabalho fixo em novelas foi em "O Outro Lado do Paraíso" (2017).



Nascido no interior de São Paulo, em 1935, Juca iniciou a carreira nos palcos antes de se firmar como um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira, com mais de 30 novelas e minisséries no currículo.

