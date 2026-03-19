Maisa e Mel Maia - Reprodução de vídeo

Maisa e Mel MaiaReprodução de vídeo

Publicado 19/03/2026 09:27

Rio - Mel Maia, de 21 anos, e Maisa, de 23, curtiram muito o evento Golden Globes Tribute Gala Brazil, no Copacabana Palace, na noite desta quarta-feira (18). As atrizes mostraram todo o rebolado ao dançarem a música "Jetski", de Pedro Sampaio gravou com Melody e MC Meno K, e compartilharam o vídeo do momento no Instagram Stories.

Mel Maia e Maisa dançam hit 'Jetski'



Reprodução / Instagram pic.twitter.com/nXWHtXQEDx — Jornal O Dia (@jornalodia) March 19, 2026

Na ocasião, Mel usava um vestido preto com recortes nas laterais, que valorizava o corpão dela. Já Maisa apostou em um modelo vermelho e brilhoso.

Além das atrizes, o Golden Globes Tribute Gala Brazil reuniu um time de famosos como Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, Regina Casé, Rodrigo Lombardi, Cauã Reymond, Sophie Charlotte e mais.