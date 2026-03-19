Maisa e Mel MaiaReprodução de vídeo
Mel Maia e Maisa dançam hit 'Jetski'— Jornal O Dia (@jornalodia) March 19, 2026
Reprodução / Instagram pic.twitter.com/nXWHtXQEDx
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Vídeo: Maisa e Mel Maia rebolam ao som de 'Jetski'
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