Morte foi confirmada pela família no perfil oficial do ator no Instagram - Reprodução / Redes sociais

Morte foi confirmada pela família no perfil oficial do ator no InstagramReprodução / Redes sociais

Publicado 20/03/2026 11:26

O ator Chuck Norris, um dos maiores astros de filmes de ação de Hollywood, morreu, nesta sexta-feira (20), no Havaí, aos 86 anos. A informação foi confirmada em seu perfil oficial do Instagram.

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"É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", escreveu a família na publicação. O astro havia sido hospitalizado nesta quinta-feira (19). A causa ainda não foi revelada.

Norris foi um dos grandes ícones do cinema de ação. Conhecido por misturar artes marciais com papéis de heróis, ele ganhou projeção mundial ao contracenar com Bruce Lee em "O Voo do Dragão" (1972). Depois, a carreira ficou consolidada em obras como "Os Bons se Vestem de Negro" (1978), "Braddock: O Super Comando" (1984) e "Comando Delta" (1986), quase sempre interpretando militares ou agentes enfrentando grandes ameaças. Seus filmes fizeram, também, muito sucesso no Brasil.

Mais recentemente, Norris participou de "Os Mercenários 2" (2012), ao lado de Sylvester Stallone, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Seu filme mais recente foi "Agent Recon", lançado em 2024, no qual interpretou Alastair, o líder de uma força-tarefa secreta que investiga uma perturbação de energia alienígena.



O astro se consolidou como um dos maiores símbolos dos filmes de ação dos anos 80 e, mais recentemente, tornou-se um ícone da cultura digital graças à popularidade de memes que usam sua imagem e reputação de invencibilidade.

Ele deixa três filhas: as gêmeas Dakota e Danilee, e Dina, fruto de um caso extraconjugal que ele só conheceu depois de adulta, além de sua mulher, Gena O’Kelley, 23 anos mais jovem do que ele.

Veja a nota completa divulgada pela família

"É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.



Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família.



Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas.



Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que ele recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, vocês eram seus amigos.



Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização e somos muito gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram. Em meio à dor desta perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento. Agradecemos por compartilharem o amor que ele nos oferece. Com carinho, Família Norris."