Medida anunciada por Scott Bessent é mais uma tentativa do governo dos EUA de baixar o preço do petróleoDivulgação
Tesouro dos EUA está emitindo autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido no mar
Segundo Scott Bessent, medida evitará que China continue comprando o produto a preços baixos para reforçar seus estoques
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