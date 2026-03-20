Vídeos do local mostram uma densa fumaça cinza saindo do complexoReprodução/ vídeo/ redes sociais
Mais de 200 bombeiros e 70 veículos foram mobilizados para combater as chamas.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Vídeos do local mostram uma densa fumaça cinza saindo do complexoReprodução/ vídeo/ redes sociais
Vídeo: incêndio em fábrica de autopeças deixa 50 feridos na Coreia do Sul
Ao menos 35 vítimas estão em estado grave
Zelensky quer que EUA proponha cronograma 'claro' para negociar com Rússia
Negociações entre os três países estão suspensas desde o início da guerra no Oriente Médio
Trump chama Otan de 'covarde' por posição na guerra contra o Irã
Presidente norte-americano quer assistência militar para controlar o Estreito de Ormuz
Diretor de associação adverte que aumento nas passagens aéreas é 'inevitável'
Willie Walsh, chefe da IATA, disse que preço do querosene de aviação dobrou desde o início dos conflitos no Irã
Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação, aos 86 anos
Ator havia sido hospitalizado nesta quinta-feira; causa do falecimento ainda não foi revelada pela família
Portugal aprova proposta de lei que acelera deportação de imigrantes ilegais
Projeto aumenta de dois para até dezoito meses o período de detenção de estrangeiros em situação irregular
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.