Quem 'prefere' a ilegalidade tem que ter uma 'consequência', afirmou o ministro da Presidência, António Leitão AmaroReprodução/Instagram
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