Em janeiro, Trump disse que agentes que participaram de investigação eram a 'escória' e 'lunáticos radicais de esquerda'AFP
Ex-agentes do FBI alegam que foram demitidos por investigar Trump
Presidente americano foi acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2020, quando perdeu para Joe Biden
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Organização Marítima quer corredor humanitário no Estreito de Ormuz
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'De verdade, alguém acredita que se pode dizer ao presidente Trump o que ele deve fazer?', disse o premier
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