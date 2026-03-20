Ali Mohammad Naini morreu após bombardeios de Israel e dos Estados Unidos - Divulgação

Ali Mohammad Naini morreu após bombardeios de Israel e dos Estados UnidosDivulgação

Publicado 20/03/2026 07:49

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.



Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer". Ele era um dos principais propagandistas do regime iraniano.

Israel lançou nesta sexta novos bombardeios contra o Irã, país que, de acordo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, está prestes a ser “dizimado”, apesar dos ataques com mísseis e drones da República Islâmica que continuam abalando seus vizinhos do Golfo.



“Estamos vencendo a guerra e o Irã está sendo dizimado”, disse Netanyahu na quinta-feira, em uma entrevista coletiva exibida na televisão, durante a qual destacou que Teerã já “não tem mais a capacidade de enriquecer urânio e não tem mais a capacidade de produzir mísseis balísticos”.



“Acredito que esta guerra terminará muito mais rápido do que as pessoas imaginam”, acrescentou, sem definir um prazo.



No 21º dia de guerra, as declarações, percebidas como tranquilizadoras, irritaram os mercados.



Wall Street fechou em queda moderada na quinta-feira e o petróleo voltou a registrar leve queda, com o barril de Brent do Mar do Norte, uma referência internacional, negociado a 107 dólares.



Na guerra, que se tornou regional, os ataques sofreram nesta sexta-feira, dia em que o Irã celebra o Noruz, o Ano Novo persa, e muitos países muçulmanos comemoram a Festa do Fim do Jejum.



O Irã, país de maioria xiita, marcou para sábado a última festividade para marcar o fim do Ramadã.