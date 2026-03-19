Trump descartou o envio de tropas norte-americanas para o IrãAFP
Trump reitera que guerra contra Irã terminará em breve e cita falta de liderança no país persa
Presidente dos EUA afirmou que o conflito está perto do fim e que o mundo será 'muito mais seguro'
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Irã volta a atacar Catar após Trump ameaçar destruir campo de gás Pars
É a segunda ofensiva do Irã contra infraestrutura energética da monarquia árabe aliada dos EUA na região
Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão condenam Irã e pedem reabertura de Ormuz
Países citam riscos à navegação, cobram fim de ações militares e defendem medidas para garantir fluxo energético global
Argentina está disposta a mandar militares para guerra se EUA pedirem
Declaração ocorre em meio a denúncias de corrupção contra Milei
Ministro israelense chama guerra contra o Irã de 'bênção'
Zeev Elkin defende prolongar ofensiva e afirma que cada dia favorece o país
EUA podem retirar sanções ao petróleo iraniano já embarcado
Decisão leva em conta a dispara dos preços de petróleo e gás
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