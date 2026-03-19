Países ainda se comprometeram a contribuir com esforços apropriados para garantir a passagem segura pelo EstreitoAFP
Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão condenam Irã e pedem reabertura de Ormuz
Países citam riscos à navegação, cobram fim de ações militares e defendem medidas para garantir fluxo energético global
Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão condenam Irã e pedem reabertura de Ormuz
Países citam riscos à navegação, cobram fim de ações militares e defendem medidas para garantir fluxo energético global
Argentina está disposta a mandar militares para guerra se EUA pedirem
Declaração ocorre em meio a denúncias de corrupção contra Milei
Ministro israelense chama guerra contra o Irã de 'bênção'
Zeev Elkin defende prolongar ofensiva e afirma que cada dia favorece o país
EUA podem retirar sanções ao petróleo iraniano já embarcado
Decisão leva em conta a dispara dos preços de petróleo e gás
Repórter quase é atingido por míssil durante transmissão no Líbano; veja o vídeo
Imagens registradas por cinegrafista mostram o momento do impacto próximo à equipe
Quase mil defensores dos direitos humanos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2025, diz ONU
Relatório aponta aumento progressivo de mortes desde o acordo de paz com as guerrilhas das Farc, assinado há dez anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.