Trump declarou que Israel não atacará novamente a menos que o Irã ataque o Catar 'imprudentemente'Jim Watson / AFP
Os ataques iranianos atingiram instalações de gás natural no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, provocando uma disparada nos preços globais do petróleo e do gás nesta quinta-feira, 19, o 20º dia de guerra no Oriente Médio.
A ofensiva é vista como uma retaliação ao bombardeio israelense realizado na quarta-feira, 18, contra o campo de gás South Pars.
A QatarEnergy relatou danos significativos e incêndios nas instalações de gás do Catar, controlados pela defesa civil sem vítimas. Trump declarou que Israel não atacará novamente a menos que o Irã ataque o Catar imprudentemente.
"Israel não fará novos ataques no que se refere ao extremamente importante e valioso campo de South Pars, a menos que o Irã, de forma imprudente, decida atacar um país inocente, neste caso, o Catar", publicou o americano em sua conta na plataforma Truth Social.
Preço do petróleo dispara 10%
O petróleo bruto Brent do Mar do Norte subiu mais de 10%, para US$ 119,13 o barril, enquanto o principal contrato de petróleo dos EUA, o West Texas Intermediate, teve alta de 2,6%, para US$ 98,81 o barril.
O índice de referência europeu TTF para os preços do gás natural registrou alta de 24% nesta quinta-feira.
Ataques iranianos a centro de distribuição de gás do Catar
Ataque com drone contra refinaria de petróleo no Kuwait
"A Kuwait Petroleum Corporation anunciou que uma das unidades operacionais da refinaria de Mina Al-Ahmadi foi alvo de um ataque com drone, que provocou um incêndio de pequenas proporções", informou a Agência de Notícias do Kuwait, acrescentando que ninguém ficou ferido.
A refinaria é uma das maiores do Oriente Médio, com capacidade de produção de petróleo de 730.000 barris por dia.
Arábia Saudita afirma que drone atingiu refinaria
O Ministério da Defesa saudita anunciou a notícia, afirmando, sem dar mais detalhes, que "a avaliação dos danos está em andamento".
Irã e Hezbollah lançam ataques contra Israel
Autoridades israelenses disseram que a maioria dos projéteis foi interceptada ou caiu em áreas abertas, embora tenha havido relatos de danos menores a um prédio na região de Tel Aviv.
Catar condena ataques iranianos e alerta para risco à segurança energética global
Segundo o governo, as ações representam uma violação clara do direito internacional e colocam em risco não apenas a segurança energética global, mas também a navegação e o meio ambiente.
"Os ataques brutais do Irã contra países da região ultrapassaram todos os limites, visando civis, bens civis e instalações vitais", afirmou o ministério no comunicado.
A pasta destacou ainda a urgência de evitar que a situação se agrave, defendendo esforços diplomáticos para conter a escalada e restaurar a segurança e a estabilidade tanto no cenário regional quanto internacional.
China considera 'inaceitável' a morte do chefe de segurança iraniano
"Sempre nos opomos ao uso da força nas relações internacionais. As ações dirigidas a um seminário para dirigentes iranianos e atacar objetivos civis são ainda mais inaceitáveis", declarou em conferência de imprensa o porta-voz diplomático chinês Lin Jian.
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