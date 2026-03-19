Membros da AIE detêm mais de 1,2 bilhão de barris em estoques estratégicos - Foto: Divulgação

Membros da AIE detêm mais de 1,2 bilhão de barris em estoques estratégicosFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 17:16 | Atualizado 19/03/2026 17:18

Volumes iniciais das reservas de emergência de petróleo já começaram a ser disponibilizados pelos países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE), após o acordo anunciado em 11 de março para que os aliados liberassem 400 milhões de barris ao mercado, informou a AIE nesta quinta-feira, 19.

Segundo a agência, o total da contribuição coletiva deve chegar a 426 milhões de barris, e a liberação geral de estoques de emergência consistirá em grande parte de petróleo bruto, enquanto na Europa as contribuições serão principalmente na forma de produtos de óleo refinado.

Esta é a sexta vez que os países membros da AIE tomam uma ação coletiva de emergência para apoiar os mercados de petróleo.

A medida de 2026 ocorre em meio a guerra no Oriente Médio, que está criando a maior interrupção de fornecimento na história do mercado global de petróleo, de acordo com a agência.

"A ação coletiva de emergência da AIE, de longe a maior já realizada, fornece um amortecedor significativo e bem-vindo. Mas o fator mais importante para garantir o retorno a fluxos estáveis é a retomada do trânsito regular de embarcações através do Estreito de Ormuz", acrescenta.