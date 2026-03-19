Steve Sweeney, repórter britânico, quase foi atingido por um míssil enquanto fazia uma transmissão em uma região no sul do Líbano. A cena foi registrada pelo cinegrafista Ali Rida, que estava com o profissional. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19).
O jornalista, que trabalha para a TV estatal russa RT, gravava um vídeo quando o projétil caiu a poucos passos de onde ele estava. Apesar do susto, o veículo informou que os dois tiveram apenas ferimentos leves e passam bem.
O cinegrafista acusou Israel de ter atacado a equipe de forma deliberada, apesar de ambos vestirem coletes de identificação da imprensa e portarem credenciais. O governo israelense ainda não se manifestou sobre o episódio.
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