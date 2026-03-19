Jornalista gravava um vídeo quando um míssil caiu a poucos passos de onde ele estava - Reprodução/ redes sociais/ RT

Jornalista gravava um vídeo quando um míssil caiu a poucos passos de onde ele estavaReprodução/ redes sociais/ RT

Publicado 19/03/2026 10:37 | Atualizado 19/03/2026 10:39

Steve Sweeney, repórter britânico, quase foi atingido por um míssil enquanto fazia uma transmissão em uma região no sul do Líbano. A cena foi registrada pelo cinegrafista Ali Rida, que estava com o profissional. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19).



O jornalista, que trabalha para a TV estatal russa RT, gravava um vídeo quando o projétil caiu a poucos passos de onde ele estava. Apesar do susto, o veículo informou que os dois tiveram apenas ferimentos leves e passam bem.

Veja o vídeo:

O cinegrafista acusou Israel de ter atacado a equipe de forma deliberada, apesar de ambos vestirem coletes de identificação da imprensa e portarem credenciais. O governo israelense ainda não se manifestou sobre o episódio.