Implementação ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Parlamento EuropeuPatrick Seeger/Agência Lusa
Comissão do Parlamento Europeu autoriza acordo comercial com EUA
Votação aprovou a eliminação das tarifas aplicadas na UE às importações de produtos americanos
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