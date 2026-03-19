Colômbia é 'um dos lugares mais perigosos do mundo' para ser um defensor dos direitos humanos, disse Volker TürkFabrice Coffrini/AFP
Quase mil defensores dos direitos humanos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2025, diz ONU
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