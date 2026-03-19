Scott Bessent disse que o governo americano poderia liberar mais petróleo de suas reservas estratégicasDivulgação
EUA podem retirar sanções ao petróleo iraniano já embarcado
Decisão leva em conta a dispara dos preços de petróleo e gás
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