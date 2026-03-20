Princesa herdeira Mette-Marit da NoruegaAFP
Princesa da Noruega diz que foi ‘manipulada e enganada’ por Epstein
Mette-Marit tentou acabar com as especulações sobre a natureza de sua relação com o criminoso sexual
Princesa da Noruega diz que foi ‘manipulada e enganada’ por Epstein
Mette-Marit tentou acabar com as especulações sobre a natureza de sua relação com o criminoso sexual
Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de porta-voz em ataques dos EUA e Israel
General Ali Mohammad Naini era um dos principais propagandistas do regime iraniano
Organização Marítima quer corredor humanitário no Estreito de Ormuz
Entidade estima que 20 mil tripulantes estão a bordo de 3.200 navios
Netanyahu nega que Israel tenha 'arrastado' EUA para a guerra
'De verdade, alguém acredita que se pode dizer ao presidente Trump o que ele deve fazer?', disse o premier
Países-membros da AIE começam a liberar reservas de petróleo
Agência Internacional de Energia mira na estabilização do fluxo de venda de barris e a retomada do trânsito no Estreito de Ormuz
Juiz dos Estados Unidos nega solicitação de asilo de criança equatoriana de 5 anos detida pelo ICE
Advogados da família vão recorrer da decisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.