'Queremos datas claras, pelo menos aproximadas', disse ZelenskyAFP
Zelensky quer que EUA proponha cronograma 'claro' para negociar com Rússia
Negociações entre os três países estão suspensas desde o início da guerra no Oriente Médio
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Trump chama Otan de 'covarde' por posição na guerra contra o Irã
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Diretor de associação adverte que aumento nas passagens aéreas é 'inevitável'
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Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação, aos 86 anos
Ator havia sido hospitalizado nesta quinta-feira; causa do falecimento ainda não foi revelada pela família
Portugal aprova proposta de lei que acelera deportação de imigrantes ilegais
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