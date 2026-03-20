Diretor da IATA advertiu que, se o conflito continuar, as companhias não conseguirão absorver custosDivulgação
Diretor de associação adverte que aumento nas passagens aéreas é 'inevitável'
Willie Walsh, chefe da IATA, disse que preço do querosene de aviação dobrou desde o início dos conflitos no Irã
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