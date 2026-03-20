Kim Ju-ae dirige tanque de batalha ao lado do pai, Kim Jong-un, em exercício militar - KCTV

Kim Ju-ae dirige tanque de batalha ao lado do pai, Kim Jong-un, em exercício militarKCTV

Publicado 20/03/2026 16:30 | Atualizado 20/03/2026 16:43

A filha do presidente da Coreia do Norte, Kim Ju Ae, de 13 anos, dirigiu um tanque durante a exibição do novo modelo de batalha ao lado do pai, Kim Jong-un, nesta sexta-feira (20).

O exército norte-coreano fez um exercício combinado de tanques e infantaria. A mídia estatal classificou o novo blindado como “incomparavelmente superior” em relação ao resto do mundo. O modelo teria levado sete anos para ser desenvolvido.

Os exercícios ocorreram no último dia das manobras conjuntas Freedom Shield entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Kim Jong-un elogiou o veículo como “inigualável no mundo em seu poder de ataque e mobilidade”.

As aparições da filha do presidente norte-coreano na mídia estatal começaram em 2022 e foram gradualmente aumentado. Ela é considerada a possível sucessora do líder da Coreia do Norte. Nos últimos registros, Kim Ju-ae acompanhou diversas demonstrações militares e exercícios das forças armadas.

O nome, a idade da filha do presidente da Coreia do Norte e as informações sobre a sucessão não são confirmadas pela mídia estatal. Esse posicionamento é devido ao regime restrito do país e à estratégia política adotada pelo Estado.