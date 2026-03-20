Missão da Otan operava no Iraque desde 2018 - AFP

Missão da Otan operava no Iraque desde 2018AFP

Publicado 20/03/2026 15:44

São Paulo - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) retirou sua missão de assessoria de segurança do Iraque e realocou várias centenas de funcionários envolvidos no esforço para a Europa, após uma série de ataques do Irã a outras tropas em bases britânicas, francesas e italianas.

O principal comandante da Otan, o general Alexus Grynkewich, confirmou que as últimas tropas partiram nesta sexta-feira, 20, e agradeceu ao governo do Iraque e aos aliados que ajudaram a realocá-los com segurança, bem como às tropas envolvidas, chamando-os de "verdadeiros profissionais".

A missão não-combatente foi lançada em 2018 para assessorar o chefe de segurança nacional do Iraque, os ministérios da defesa e do interior, e a polícia sobre como desenvolver e construir instituições e forças eficazes. Ela operava principalmente em torno de Bagdá.

A missão agora será conduzida a partir da sede da Otan em Nápoles, na Itália.