Missão da Otan operava no Iraque desde 2018AFP
Otan retira missão de assessoria de segurança do Iraque após ataques do Irã
Militares não-combatentes atuavam principalmente em Bagdá
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Ao menos 35 vítimas estão em estado grave
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Willie Walsh, chefe da IATA, disse que preço do querosene de aviação dobrou desde o início dos conflitos no Irã
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