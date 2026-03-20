Trump diz que Estreito de Ormuz deve abrir sozinho em breveAFP
Trump diz que não quer cessar-fogo com Irã agora e minimiza impacto do fechamento de Ormuz
Presidente americano reforça que as forças militares de Teerã estão 'acabadas'
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Filha de Kim Jong-un dirige tanque de guerra ao lado do pai
Presidente norte-coreano acompanhou a exibição do novo modelo de batalha 'incomparavelmente superior'
Otan retira missão de assessoria de segurança do Iraque após ataques do Irã
Militares não-combatentes atuavam principalmente em Bagdá
Estudo revela que mais de 150 mil mortes por covid-19 não foram contabilizadas nos EUA
Pesquisa sugere que óbitos que ficaram de fora das estatísticas eram de hispânicos e negros
Vídeo: incêndio em fábrica de autopeças deixa 50 feridos na Coreia do Sul
Ao menos 35 vítimas estão em estado grave
Zelensky quer que EUA proponha cronograma 'claro' para negociar com Rússia
Negociações entre os três países estão suspensas desde o início da guerra no Oriente Médio
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