Segundo a DEA, Gustavo Petro teria ligações com o Cartel de Sinaloa, no MéxicoAFP
EUA nomeiam Petro como 'alvo prioritário' em meio a investigação de laços com traficantes
Agência de Combate às Drogas afirma que presidente da Colômbia aparece em várias investigações desde 2022
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Tesouro dos EUA está emitindo autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido no mar
Segundo Scott Bessent, medida evitará que China continue comprando o produto a preços baixos para reforçar seus estoques
Trump prevê 'reduzir' operações militares contra o Irã
Presidente americano diz estar perto de alcançar os objetivos do país
Trump diz que não quer cessar-fogo com Irã agora e minimiza impacto do fechamento de Ormuz
Presidente americano reforça que as forças militares de Teerã estão 'acabadas'
Filha de Kim Jong-un dirige tanque de guerra ao lado do pai
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