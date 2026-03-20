Natanzinho Lima exagera na bebida e é retirado à força do palco - Reprodução /X

Natanzinho Lima exagera na bebida e é retirado à força do palcoReprodução /X

Publicado 20/03/2026 14:11

Rio - O cantor Natanzinho Lima protagonizou um momento inesperado durante uma vaquejada em Aquiraz, no Ceará, nesta quarta-feira (18). Considerado uma das apostas do forró nordestino, o artista precisou ser retirado do palco após consumir bebidas alcoólicas em excesso e apresentar comportamento alterado diante do público.



Nas imagens, Natanzinho aparece visivelmente fora de si e resiste a encerrar a participação no evento. Pelo menos três homens entram em cena para conduzi-lo para fora do palco.



O episódio contou ainda com a intervenção de Wesley Safadão, que acompanhava a apresentação ao lado de Xand Avião.



Após a repercussão, o cantor recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs. “E aí, família! Estou vivo!”, escreveu nos Stories do Instagram. Em tom descontraído, ele também publicou vídeos de bastidores da mesma noite, incluindo um registro em que aparece dançando na parte de trás do palco.



Em outro momento compartilhado, Natanzinho comentou sobre espiritualidade e comportamento. “Tem que ter o coração puro, que Deus ama”, declarou o artista, ao falar sobre sua postura, mesmo após admitir a embriaguez.



VÍDEO: Nattanzinho Lima é retirado de palco por seguranças após embriaguez em show pic.twitter.com/aki0IzWe8E — Portal PS Notícias (@psnoticias1) March 19, 2026

Quem é Natanzinho?



Natural de Itabaiana, em Sergipe, o artista nasceu em 2002 e iniciou a trajetória musical ainda jovem, com apresentações em eventos locais. O reconhecimento nacional veio por meio das redes sociais e plataformas digitais, onde emplacou canções como “5 da Manhã”, “Sonho de Amor”, “Voando Baixo”, “Eu Quero Só Você” e “Mentira Estampada”. O hit “Mentira Estampada na Cara” ampliou o alcance do artista após viralizar internacionalmente. O ator Will Smith chegou a dançar a música durante passagem pelo Brasil, o que impulsionou ainda mais a popularidade do cantor sergipano.