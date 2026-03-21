Éder Militão e Tainá Militão anunciam gravidez - Reprodução / Instagram

Éder Militão e Tainá Militão anunciam gravidezReprodução / Instagram

Publicado 21/03/2026 08:42

Rio - A influenciadora Tainá Militão anunciou que está grávida do primeiro filho com o jogador Éder Militão. A novidade veio a público nesta sexta-feira (20), por meio das redes sociais, e rapidamente repercutiu entre seguidores e fãs do casal.

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Na publicação, Tainá celebrou a nova fase da família e destacou o crescimento do núcleo familiar. “Agora somos 6”, escreveu. A frase faz referência à casa formada por ela, o marido, os três filhos Helena, Matteo e Cecília, e o bebê que está a caminho.Em um texto mais reflexivo, a influenciadora compartilhou o sentimento diante da descoberta. “A vida foi acontecendo… e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história”, afirmou. Na sequência, completou: “Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos 6.”O jogador do Real Madrid é pai de Cecília, de 4 anos, fruto do antigo relacionamento com Karoline Lima. Já Tainá é mãe de Helena, de 6, e Matteo, de 5, filhos do casamento anterior com o também jogador Léo Pereira.Ao encerrar o anúncio, Tainá deixou uma mensagem de afeto para o bebê. “Mais um pedacinho nosso chegando para transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor”, declarou.Tainá e Militão oficializaram a união em julho de 2025, em uma cerimônia realizada no Palácio Tangará, reunindo familiares e amigos próximos. Desde então, o casal costuma compartilhar momentos da rotina em família, que agora ganha um novo capítulo com a chegada do primeiro filho em comum.