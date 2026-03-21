Isabella Scherer monta look de calcinha para o primeiro dia de LollapaloozaReprodução / Instagram
Grávida, Isabella Scherer rebate críticas por usar look de calcinha no Lollapalooza: 'Quis lacrar'
Atriz explicou que gestação foi fator determinante para a escolha, já que não optaria pela peça caso não estivesse à espera do terceiro filho
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