Isabella Scherer monta look de calcinha para o primeiro dia de Lollapalooza - Reprodução / Instagram

Isabella Scherer monta look de calcinha para o primeiro dia de LollapaloozaReprodução / Instagram

Publicado 21/03/2026 18:33

Rio - Grávida, a atriz Isabella Scherer escolheu um look polêmico para curtir o primeiro dia do Lollapalooza, nesta sexta-feira (20): uma calcinha. Após receber críticas pela aposta, ela usou os Stories, do Instagram, para revelar que também já havia falado mal da opção.

“Para quem está criticando o meu look, ele já foi criticado antes. Eu comprei essa calcinha em conjunto, se eu não me engano, de desfile da Miu Miu. Foi um look muito famoso. Comprei isso tem uns 3 anos já. Essa calcinha com cardigã. O cardigã eu uso sempre, a calcinha eu nunca mais tinha usado, obviamente. Usei no prêmio e ficou por isso”, iniciou ela.

Em seguida, a campeã do Masterchef explicou que a gravidez foi fator decisivo para usar o look, já que não escolheria a opção caso não estivesse grávida. “Se eu não estivesse grávida, eu não teria coragem de sair de calcinha, porque eu acho demais. Mas grávida de calcinha? Quis lacrar”, disse.

Isabella é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos. Recentemente, ela usou as redes sociais para anunciar que estava à espera do terceiro filho. A atriz é casada com o surfista Rodrigo Calazans.

