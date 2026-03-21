Virginia e Poliana Rocha usaram a mesma blusa - Reprodução / Instagram

Virginia e Poliana Rocha usaram a mesma blusa Reprodução / Instagram

Publicado 21/03/2026 15:43

Rio - Em meio a rumores de um possível clima tenso na família, Poliana Rocha voltou a interagir com Virginia Fonseca nas redes sociais nesta sexta-feira (20), e o gesto não passou despercebido.



A influenciadora comentou em uma publicação recente de Virginia, que compartilhou fotos com um look estruturado todo preto para acompanhar o MotoGP, em Goiânia. Na legenda, a empresária brincou: "A mãe acordou muito on hoje".



Entre as mensagens, Poliana deixou um elogio: "Amei a blusa", escreveu, acompanhado de um emoji de coração. A peça já foi usada pela ex-sogra em outra ocasião.

O comentário também chamou atenção por surgir poucos dias após especulações de um desentendimento envolvendo Virginia e Zé Felipe, filho de Poliana.



Relembre o caso



A repercussão começou quando Virginia publicou um vídeo nos stories em que aparece maquiando a filha, Maria Flor. No registro, ela questiona a menina sobre deixar outra pessoa fazer sua maquiagem.



Internautas associaram o conteúdo a uma situação anterior, quando Ana Castela visitou Zé Felipe. Na ocasião, um amigo do cantor divulgou um vídeo em que a artista surge maquiando a filha dele.



A partir disso, o vídeo de Virginia passou a ser interpretado como uma possível indireta.



Zé Felipe comentou o assunto e reconheceu o desconforto. “O negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado. Eu concordo. Acho que, quando uma coisa nos incomoda, tem que ser falado, não diretamente aqui, porque tem gente que não tem nada a ver com isso. Aqui é só para fogo, gasolina. Como tem coisas que me incomodaram e eu errei em não ter falado, isso não vai acontecer mais. Tudo vai ser falado, não aqui, mas diretamente para quem importa”, declarou.



O cantor também reagiu às especulações sobre a relação com a ex-mulher: “Como eu também não tenho nada para falar da mãe das crianças. Agora inventar: ‘ah, se botar a boca no trombone’. Bota, ué. Bota o que quiser no trombone”.