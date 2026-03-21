Fernanda Lima e Rodrigo HilbertReprodução / Instagram
“Quando eu vejo o Rodrigo limpando uma privada, gente, eu acho o máximo. É óbvio que isso dá tesão”, disse a apresentadora, ao abordar o tema da divisão de responsabilidades dentro de casa.
A fala surgiu em meio a uma conversa sobre o conceito de “adulto funcional”, termo que define pessoas capazes de lidar com tarefas básicas do cotidiano. Para Fernanda, a proatividade do parceiro se reflete diretamente na dinâmica do relacionamento.
Outras participantes também compartilharam experiências pessoais. Camila Faus criticou a falta de autonomia de alguns homens: “Meu adulto funcional diz: ‘Eu acho um absurdo qualquer pessoa lavar minha cueca’”. Já Fernanda Guerreiro avaliou que muitas mulheres ainda normalizam comportamentos considerados básicos. Segundo ela, atitudes como trocar o rolo de papel higiênico ou dobrar um lençol com elástico ainda são vistas como diferenciais.
Mãe dos gêmeos João e Francisco e da caçula Manoela, Fernanda Lima relembrou ainda uma cena que a marcou durante uma viagem à Europa. “Sabe que eu fui a Amsterdã e aí eu estava no ônibus. Entrou um cara com uma criança de um ano e meio no carrinho de bebê e um bebê no canguru. E eu fiquei assim, ó.”
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