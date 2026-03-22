I
Isabelle Rosa
Rio - Aos 23 anos, Giovana Ribetti, conhecida artisticamente como Gica, representa uma nova geração do pagode brasileiro. Cria da Rocinha, a cantora e multi-instrumentista soma mais de 150 milhões de streams nas plataformas digitais e já dividiu palco com grandes artistas como Xande de Pilares, Thiago Martins e Eliana de Lima, além de chamar atenção de famosos como Caetano Veloso e Neymar.  
fotogaleria
Gica anuncia gravação de audiovisual na Lapa - Dyeegz / Divulgação
Agora, a artista se prepara para um novo passo na carreira. No dia 15 de abril, Gica grava seu próximo projeto na Fundição Progresso, na Lapa. A gravação contará com participações especiais e será realizada em formato exclusivo, apenas para convidados e para fãs que serão selecionados por meio de promoções que serão divulgadas nas redes sociais da artista. 
"Gravar na Fundição é muito simbólico para mim. É representar a Rocinha e tudo o que eu vivi nas rodas de samba", avalia a cantora.
A música entrou cedo na vida de Gica. Aos seis anos, ganhou seu primeiro instrumento, um pandeiro. Pouco tempo depois, já frequentava rodas de samba no Renascença Clube. Aos oito anos, começou a tocar na escola de samba da Rocinha. Aos 18, se tornou cantora profissional e, em 2022. Um ano depois, passou a viver da música. 
Entre os trabalhos lançados por ela estão o "Pagode da Gica" (1, 2 e 3), "Gica na Laje", "Da Rocinha pro Mundo", "Gica na Intimidade" e "Buteco da Gica". "Eu costumo dizer que nasci dentro da roda de samba. Antes de pensar em carreira, eu já estava vivendo a música no meu dia a dia", conta Gica.
Além de cantar, a artista toca cavaco, violão, piano, banjo e diversos instrumentos de percussão. Entre as inspirações musicais da artista estão: Beth Carvalho, Nelson Gonçalves, Leci Brandão e Thiaguinho. 
 