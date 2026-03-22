Anitta faz festão de aniversário em São Paulo com a presença de famosos

Rio - A cantora Anitta abriu, na noite de sábado (21), as comemorações de seu aniversário de 33 anos com uma festa que reuniu celebridades em São Paulo. O evento aconteceu no Villaggio JK, na capital paulista, em meio ao fim de semana movimentado do Lollapalooza Brasil.

Embora complete idade nova apenas no dia 30 de março, a artista optou por antecipar a celebração. A escolha da data, coincidente com o festival, que costuma atrair nomes nacionais e internacionais que passam pela cidade.

Para a ocasião, Anitta surgiu com um roupa toda preta com brilho e recortes. Um detalhe curioso chamou atenção: a cantora carregava uma máscara nas mãos.

A comemoração aconteceu após uma semana intensa de trabalho. A artista esteve em Minas Gerais, onde gravou videoclipes de faixas do novo álbum, intitulado “Equilibrium”.

A lista de convidados incluiu nomes conhecidos do público e de diferentes áreas do entretenimento. Entre os presentes estavam Tiago Iorc, Juliette, Xanddy e Carla Perez, além de Luísa Mell e Maria Ribeiro. Também marcaram presença Maiara, Gil do Vigor, Linn da Quebrada, Iza e Liniker.

A festa contou ainda com Nicole Bahls, Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus, além de Jade Picon, Cleo, Mariana Ximenes e João Silva.

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