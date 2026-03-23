Marquito - Divulgação / SBT

MarquitoDivulgação / SBT

Publicado 23/03/2026 10:45

Rio - O humorista Marquito, de 65 anos, passará por uma nova cirurgia na cervical na tarde desta segunda-feira (23). A notícia foi divulgada pela mulher dele, Milva Maia, através de uma publicação feita no Instagram. Ela, ainda, deu detalhes do processo de recuperação do artista, que segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

"A cada dia os milagres de Deus vêm acontecendo em nossas vidas... Ele está super bem. Ele está descansando, tirando um cochilo, pedi pra fisioterapeuta não fazer exercícios hoje com ele porque ele vai para o centro cirúrgico fazer uma segunda cirurgia da cervical. Ele fez na parte da frente e vai fazer na parte de trás. Essa cirurgia da cervical vai dar uma estrutura melhor na coluna dele porque a medula ficou bem machucada, está inchada", explicou Milva.

"Isso vai dar uma estrutura melhor e ele vai tirar o protetor do pescoço, que usa pra segurar a coluna. Aquilo incomoda bastante. Imagino que está sendo bem difícil pra ele, realmente ele reclama muito e quer tirar esse negócio do pescoço. Então, a cirurgia está agendada pra hoje à tarde e desde ontem (domingo) entrei em oração. Os exames dele foram ótimos, está tudo muito bem. Sem febre, sem nada que venha a impedir o procedimento cirúrgico", detalhou.

Ela, ainda, ressaltou que Marquito tem sido bem tratado pelos médicos e enfermeiros. "Mesmo machucado, ele brinca, ele ri. O jeito dele ser. Os enfermeiros todos estão contentes e amando cuidar dele. Mesmo diante desse quadro, ele não perdeu o humor, a graça, a alegria, e, principalmente, a fé".







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Marquito foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, no último dia 6. Antes, ele estava internado, desde o dia 25 de fevereiro, no Hospital Nipo-Brasileiro, após passar mal e sofrer um acidente de moto. Na unidade de saúde, ele passou por uma cirurgia delicada na coluna, no dia 27, que durou cerca de quatro horas. No dia 1º, foi extubado.



Marquito ganhou projeção nacional ao integrar atrações comandadas pelo tio, o apresentador Raul Gil, que o levou para a televisão. O humorista ficou conhecido pelo personagem Robogildo, do quadro “O Que É o Que É”, e construiu carreira no SBT, com participações frequentes em programas de auditório, incluindo os comandados por Ratinho.

