Ludmilla e Brunna Gonçalves Reprodução do Instagram

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Rio - Ludmilla e a mulher, Brunna Gonçalves, aproveitaram o domingo (23) em grande estilo. As duas curtiram um passeio de lancha em Miami, nos Estados Unidos, no maior clima de romance e se divertiram ao som da música "Impossível", uma parceria da cantora com Raphaela Santos.
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Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Ludmilla - Reprodução do Instagram
Registros do passeio foram compartilhados no Instagram Stories. Nas imagens, as artistas aparecem de biquíni e o corpão delas fica em evidência. Em outra imagem, Ludmilla aparece com uma blusa do Brasil e se refrescando com uma cervejinha. Já Brunna publicou uma foto no maior chamego com a mulher. 
Casadas desde 2019, elas são mamães de Zuri, de 10 meses. 