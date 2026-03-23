João Gordo - Reprodução / Instagram

João GordoReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 09:59

Rio - João Gordo negou que foi detido ao tentar embarcar com pequenas quantidades de drogas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Através do Instagram, neste domingo (22), o cantor ironizou a situação e afirmou que perdeu o voo.

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"Não aconteceu p*rr* nenhuma, cara. Fui preso com 1g de maconha? Vai tomar no c*. Foram até gente fina comigo. Mas foi maior prejuízo perder voo, cansado. [...] Eu estava com desinteria", falou o vocalista da banda Ratos de Porão, entre risos.

Na manhã desta segunda-feira (23), o cantor voltou a ironizar a situação, simulando uma espécie de notícia na legenda de uma publicação da mesma rede social. "João Gordo é detido com 1 tonelada de 'nadaína' no Aeroporto de Confins do Juda... Graças a bendita 'lei ruaneta' foi liberado impune!!! 'Só Deus pode me julgar', disse o 'drogado esquerdalha' portador de uma quantidade absurda de substâncias ilícitas", disparou ele.