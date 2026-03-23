Anitta faz apelo para salvar Juliano Floss no Paredão no 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Anitta faz apelo para salvar Juliano Floss no Paredão no 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 13:28

Rio - Anitta usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para se posicionar sobre o Paredão do "Big Brother Brasil 26". Após um fim de semana marcado por comemorações de aniversário, a artista revelou sua torcida pela permanência de Juliano Floss no reality.

Logo ao acordar, a cantora contou que soube da berlinda e fez um apelo aos fãs. “Acordando do meu aniversário ainda, aproveitando para viajar... mas é o seguinte: acabei de saber que o Juliano está no Paredão. Quem puder, quiser, já dei meu voto e vou continuar votando no caminho para ele continuar. Gente, não vamos deixar o Juliano sair! Vamos ajudar o Jubli!”, disse.

Juliano disputa a permanência no programa ao lado de Gabriela e Jonas.

Quem também se manifestou foi Marina Sena, que tem um relacionamento com o influenciador e esteve nas duas festas de Anitta no fim de semana, em São Paulo Nas redes sociais, ela pediu votos para eliminar um dos adversários. “É fora Jonas! Bora votar muito gente”, escreveu no X, antigo Twitter. Em outra publicação, reforçou o apoio ao namorado após um momento de desabafo exibido no programa: “Jubli, estamos aqui fica de boa”.