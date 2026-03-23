Anitta faz apelo para salvar Juliano Floss no Paredão no 'BBB 26'Reprodução / Instagram
Anitta reage ao Paredão do 'BBB 26' e faz apelo: 'Não vamos deixar sair'
Cantora declarou torcida por Juliano Floss na manhã desta segunda-feira (23)
Anitta reage ao Paredão do 'BBB 26' e faz apelo: 'Não vamos deixar sair'
Cantora declarou torcida por Juliano Floss na manhã desta segunda-feira (23)
Vídeo! Orochi se envolve em briga em balada no Rio e agride influenciador
Rapper e o streamer Renato Azevedo, conhecido como Afrodisíaco, foram separados por seguranças
Li Martins recorda morte do marido e publica homenagem: 'Seis meses sem você'
Cantora fala sobre nova fase na carreira e comenta: 'Sei que você estaria comemorando'
Viviane Araujo posa de biquíni e exibe as curvas
Atriz recebeu uma chuva de elogios dos internautas
Humorista Marquito, do SBT, passará por nova cirurgia
Mulher do artista deu detalhes do procedimento em vídeo publicado no Instagram
João Gordo nega que foi detido com drogas em aeroporto
Cantor ironizou a situação nas redes sociais, neste domingo (22)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.