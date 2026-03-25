Felipe Araújo e a noiva Lara PradoReprodução / Instagram
A escolhida para ganhar vídeo é a faixa "Até Depois do Fim", que marca a presença da noiva em cena ao lado do cantor. A proposta do clipe segue uma linha mais intimista, explorando a relação do casal.
O novo trabalho reúne sete músicas inéditas: “Até Depois do Fim”, “Dorama”, “Quebra Cabeça”, “Cisquinho”, “Te Decorei”, “Vai ver o que é Saudade” e “Continua”. As canções giram em torno de temas recorrentes no sertanejo, como relacionamentos, términos e reconciliações.
Além do clipe principal, o projeto também terá outros vídeos divulgados: três faixas chegam ao YouTube na sexta-feira (27), e as demais no sábado (28), sempre no início da noite.
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