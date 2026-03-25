Fernanda Montenegro posa para clique com os filhos, Fernanda Torres e Cláudio Torres - Reprodução de vídeo / Instagram

Fernanda Montenegro posa para clique com os filhos, Fernanda Torres e Cláudio TorresReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/03/2026 14:57

Rio - Fernanda Torres, de 60 anos, publicou no Instagram, nesta quarta-feira (25), um registro com a mãe, Fernanda Montenegro, de 96, e o irmão, Cláudio Torres, 63. No post, a atriz anunciou o lançamento da comédia de ação "Velhos Bandidos", protagonizada pela veterana e dirigida por ele.

"Trio ternura. 'Velhos Bandidos' com Fernanda Montenegro e direção de Cláudio Torres estreia amanhã nos cinemas", escreveu a estrela do filme "Ainda Estou Aqui" (2024), na legenda da publicação. Eles são frutos do casamento da veterana com o também ator Fernando Torres, que morreu aos 80 anos em 2008.

A publicação, em que Montenegro posou juntinha com os filhos, deixou os fãs animados. "Beleza é ver esse trio ternura juntos", comentou um admirador. "É muito talento nessa família. Ainda bem que eles compartilham com a gente isso tudo", disse uma fã. "A maior família do Brasil", elogiou um usuário das redes sociais. "Família linda e talentosa", disse outra pessoa.

A nova produção, lançada nas telonas nesta quinta-feira (26), também é protagonizada por Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos.