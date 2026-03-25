Larissa Manoela revive festa inspirada em Hannah Montana e faz paralelo com seus papéis na TV - Reprodução Instagram

Larissa Manoela revive festa inspirada em Hannah Montana e faz paralelo com seus papéis na TVReprodução Instagram

Publicado 25/03/2026 17:16

Rio - O clima foi de volta ao passado nas redes de Larissa Manoela nesta quarta-feira (25). A atriz, de 25 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar fotos de uma festa de aniversário com tema de Hannah Montana, celebrada ainda na infância. O resgate aconteceu por causa dos 20 anos da série, completados na terça-feira (24), quando a produção também ganhou um especial no Disney+.

Nos cliques antigos, Larissa aparece criança, imersa no universo da personagem vivida por Miley Cyrus, que marcou uma geração ao viver uma adolescente com vida dupla, estrela pop de dia e garota comum no cotidiano.

Ao compartilhar as imagens, a atriz fez uma brincadeira que acabou revelando uma conexão com a própria trajetória profissional. “Único mood possível pra comemorar os 20 anos de Hannah Montana. Porque a dupla personalidade já habitava em mim desde os 10 anos”, escreveu.

A fala não ficou só na referência à série. Ao longo da carreira, Larissa também deu vida a personagens com perfis duplicados ou contrastantes, como as gêmeas Isabela e Manuela, em Cúmplices de um Resgate (2015), e as irmãs Elisa e Isadora, em Além da Ilusão (2022).

A publicação rapidamente engajou o público, que entrou na onda nostálgica. Entre os comentários, fãs destacaram a trajetória da atriz desde a infância até hoje. “Icônica desde pequena”, disse um seguidor. Já uma fã resumiu o sentimento coletivo: “Nossa Hannah Montana brasileira, it girl da nossa geração”.