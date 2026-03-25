Diogo Nogueira recebe elogios ao curtir dia de praia em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Diogo Nogueira recebe elogios ao curtir dia de praia em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 11:55

Rio - Diogo Nogueira, de 44 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (24), um compilado de registros, inclusive, aproveitando dia de praia em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco. O cantor recebeu muitos elogios dos seguidores.

fotogaleria

"Coisa linda da minha vida", comentou um fã. "Está igual vinho", exaltou uma admiradora. "Foto linda", disse um usuário do Instagram. "Muita beleza, simpatia e talento", opinou uma seguidora. "Maravilhoso", expressou outra pessoa. "Espetáculo", elogiou mais alguém.

Na legenda da publicação, o dono do hit "Pé na Areia" escreveu: "Um pouco de descanso e muito trabalho. 'Dumpzinho' da minha última semana". Além de curtir sol, areia e mar - posando para cliques sem camisa -, o sambista se refrescou na piscina com direito a drink. O artista também mostrou que cumpriu agenda de shows com a nova turnê, "Infinito Samba".