Diogo Nogueira recebe elogios ao curtir dia de praia em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

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Rio - Diogo Nogueira, de 44 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (24), um compilado de registros, inclusive, aproveitando dia de praia em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco. O cantor recebeu muitos elogios dos seguidores.
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Diogo Nogueira posa sem camisa e recebe elogios de fãs - Reprodução / Instagram
Diogo Nogueira aproveita momento de descanso em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram
Diogo Nogueira recebe elogios ao curtir dia de praia em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram
"Coisa linda da minha vida", comentou um fã. "Está igual vinho", exaltou uma admiradora. "Foto linda", disse um usuário do Instagram. "Muita beleza, simpatia e talento", opinou uma seguidora. "Maravilhoso", expressou outra pessoa. "Espetáculo", elogiou mais alguém.
Na legenda da publicação, o dono do hit "Pé na Areia" escreveu: "Um pouco de descanso e muito trabalho. 'Dumpzinho' da minha última semana". Além de curtir sol, areia e mar - posando para cliques sem camisa -, o sambista se refrescou na piscina com direito a drink. O artista também mostrou que cumpriu agenda de shows com a nova turnê, "Infinito Samba".