Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em Orlando - Reprodução Instagram

Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em OrlandoReprodução Instagram

Publicado 25/03/2026 22:18 | Atualizado 25/03/2026 22:21

Virginia Fonseca escolheu Orlando, nos Estados Unidos, como destino para dias de descanso ao lado dos filhos e amigos. A influenciadora desembarcou na cidade na terça-feira (24) com Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e o caçula Zé Leonardo.

Já nesta quarta-feira (25), ela publicou uma sequência de fotos mostrando momentos do passeio e destacou a importância da experiência em família. “Hoje foi um dos melhores dias da minha vida!!! Eu amo viver com vocês obrigada Deus, eu sinto o Senhor em tudo ”, escreveu.

A viagem também conta com a presença de Samara Pink, sócia de Virginia, que integra o grupo durante a estadia. O roteiro inclui visitas aos parques do Walt Disney World.

Para as duas filhas mais velhas, o destino não é novidade. Já para Zé Leonardo, a viagem marca o primeiro contato com o local. Entre passeios e encontros, a influenciadora tem dividido com os seguidores momentos de lazer ao lado da família.