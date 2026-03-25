Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em OrlandoReprodução Instagram

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Virginia Fonseca escolheu Orlando, nos Estados Unidos, como destino para dias de descanso ao lado dos filhos e amigos. A influenciadora desembarcou na cidade na terça-feira (24) com Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e o caçula Zé Leonardo.
Já nesta quarta-feira (25), ela publicou uma sequência de fotos mostrando momentos do passeio e destacou a importância da experiência em família. “Hoje foi um dos melhores dias da minha vida!!! Eu amo viver com vocês obrigada Deus, eu sinto o Senhor em tudo ”, escreveu.
A viagem também conta com a presença de Samara Pink, sócia de Virginia, que integra o grupo durante a estadia. O roteiro inclui visitas aos parques do Walt Disney World.
Para as duas filhas mais velhas, o destino não é novidade. Já para Zé Leonardo, a viagem marca o primeiro contato com o local. Entre passeios e encontros, a influenciadora tem dividido com os seguidores momentos de lazer ao lado da família.
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Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em Orlando
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Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em Orlando
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