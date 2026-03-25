Luan Santana grava participação em DVD de Kaique & Felipe - RT Imagens/ Piunti / Divulgação

Luan Santana grava participação em DVD de Kaique & Felipe RT Imagens/ Piunti / Divulgação

Publicado 25/03/2026 14:41 | Atualizado 25/03/2026 14:44

Rio - A participação de Luan Santana foi um dos destaques da gravação do DVD “Origens”, da dupla Kaique & Felipe, realizada na última segunda-feira (23), em Cabreúva, no interior de São Paulo. O cantor subiu ao palco ao lado dos artistas e dividiu os vocais em uma das faixas do projeto.

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Além dele, a noite contou com a presença de Fernando & Sorocaba, que também participou da gravação. O projeto reuniu ainda nomes como Felipe & Rodrigo, Panda, CountryBeat e Ícaro & Gilmar.A escolha de Cabreúva como cenário tem relação direta com a trajetória da dupla, já que os artistas nasceram na cidade, que completou 167 anos na mesma data da gravação. O repertório contou com 15 faixas, incluindo uma regravação.“Gravar esse projeto aqui, na nossa cidade, onde tudo começou, é uma emoção que transborda. É como voltar no tempo e reviver cada sonho, cada dificuldade, cada conquista — só que agora com todo esse público incrível vivendo isso com a gente”, afirmou Kaique.“Esse é, sem dúvida, o maior e mais importante projetos das nossas vidas até aqui. Ter nossa família, nossos amigos e tantas pessoas que fizeram parte do nosso início aqui, dividindo esse momento, é algo que toca profundamente o coração. E ainda poder contar com artistas que admiramos tanto, que hoje são nossos amigos, torna tudo ainda mais especial. É um dia que a gente nunca vai esquecer”, completou Felipe.